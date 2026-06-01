Spruch des Tages vom 1.6.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Nach ihren Taten, nicht nach ihren Worten soll man die Freunde wägen."

von Titus Livius (*wohl 59 v. Chr., † um 17 n. Chr.), römischer Geschichtsschreiber