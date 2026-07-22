Spruch des Tages vom 22.7.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Man kann sein Schicksal weder voraussehen noch ihm entgehen; doch man kann es annehmen."

von Christina von Schweden (*1626, †1689), Königin sowie Unterstützerin der Künste und Wissenschaften