Spruch des Tages vom 27.1.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

"Ein schweres Rätsel ist das Leben, allein die Liebe löst es leicht."

von Rudolf Karl von Gottschall (*1823, †1909), deutscher Dramatiker, Epiker, Erzähler, Literaturhistoriker und Literaturkritiker