Spruch des Tages vom 28.2.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

"Die Selbstliebe macht uns ganz und gar zu dem, was wir sind."

von Claude-Adrien Helvétius (*1715, †1771), französischer Philosoph des Sensualismus und Materialismus der Aufklärung