Spruch des Tages vom 29.6.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Wie viel leichter wäre alles, wenn die Menschen sich mit Wohlwollen entgegenkämen anstatt mit Misstrauen und ungünstigem Vorurteil."

von Ricarda Huch (*1864, †1947), deutsche Schriftstellerin, Philosophin und Historikerin