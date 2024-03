Bahn-Streik in Sachsen-Anhalt: Verkehr liegt (fast) komplett lahm

Magdeburg - Seit dem frühen Donnerstagmorgen steht auch in Sachsen-Anhalt der Bahnverkehr durch den Lokführerstreik im Personenverkehr großteils still.

Der Streik bei der Deutschen Bahn legte erneut den kompletten Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt lahm. © Julian Stratenschulte/dpa

Im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr gebe es starke Einschränkungen, sagte eine Bahnsprecherin der Nachrichtenagentur dpa. "Es gibt ein Grundangebot mit vereinzelten Verbindungen." Fahrgäste sollten sich vor ihrer Reise über den Fahrplan informieren.

Zudem gibt es bei privaten Verkehrsunternehmen abseits der Deutschen Bahn Verbindungen, die nicht vom Streik betroffen sind. Die Mitbewerber der Deutschen Bahn sind von dem Lokführerstreik nicht direkt betroffen. Es kann aber Einschränkungen geben, wenn die für diese Verkehre relevanten Stellwerke sich am Streik beteiligen.

So ist es beispielsweise bei Zügen von "Abellio". Zwar wurde laut einem Unternehmenssprecher am Donnerstag von 5 bis 13 Uhr ein Stellwerk in Oebisfelde bestreikt, wodurch die Verbindungen zwischen Wolfsburg und Stendal sowie Magdeburg und Wolfsburg entfielen.

Mit dem Schichtwechsel um 13 Uhr sollten die Züge zwischen diesen Städten aber wieder rollen - ebenso wie auf den restlichen Strecken des Unternehmens.