Bahnstreik in Sachsen: Reisende sind richtig sauer - und steigen auf Busse um!

Dresden/Leipzig - Seit dem heutigen Mittwoch streiken überall in der Republik die Lokführer. An Sachsens Bahnhöfen herrscht gähnende Leere, nur wenige Verbindungen fahren. Das hat nicht nur Konsequenzen für die Fahrgäste, sondern auch für die Händler vor Ort.

Gähnende Leere herrschte gestern auf den Bahnsteigen in der Landeshauptstadt. © Holm Helis

So auch im Leipziger Hauptbahnhof. "Ich habe mindestens zwei Drittel weniger verkauft am Vormittag", sagte ein Verkäufer an einem Brötchenstand seufzend.

Nur wenige Meter weiter unter dem Dach von Europas größtem Kopfbahnhof steht Hans-Joachim Hörenz (82). "Zur Not muss ich mit dem eigenen Auto fahren, aber das wollte ich wegen meines Alters eigentlich vermeiden", erklärte der Senior.



Neben dem Auto ist für viele Sachsen auch der Flixbus eine ernstzunehmende Alternative geworden. Das Unternehmen bietet seit 2013 günstige Fernreisen mit dem Bus an.

Diese Option hat sich auch bis nach Dresden herumgesprochen. Negar H. (43, aus Leipzig) wollte eigentlich mit dem Schnellzug nach Wien. Sie musste ihre Reisepläne komplett umwerfen, fährt nun mit dem Bus von Stadt zu Stadt, um irgendwann in der Donaumetropole anzukommen.

"Diese Form und Dauer des Streiks ist auf jeden Fall effektiv", brachte sie unter einem müden Lächeln hervor.