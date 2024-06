Bereits zum 15. Mal! GDL ruft erneut in Chemnitz zum Streik auf

Chemnitz - Am Wochenende wird in Chemnitz erneut gestreikt!

Größtes Streitthema zwischen GDL und CBC ist weiterhin die 35-Stunden-Woche. © Kristin Schmidt

Dies teilte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am heutigen Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit: So sollen die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten ab Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, ihre Arbeit niederlegen.

Weiterhin hält die GDL an ihrer Forderung fest und erwartet von der City-Bahn Chemnitz (CBC) ein "verhandlungsfähiges und seriöses Angebot auf Marktniveau".

Der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky (65) betont: "Die GDL ist jederzeit bereit, wieder in Verhandlungen einzutreten, sofern die CBC ein seriöses Angebot unterbreitet, das eine stufenweise Arbeitszeitabsenkung auf die 35-Stunden-Woche ohne Entgeltabsenkung sowie einer marktgerechten Entgelterhöhung vorsieht."

Solange dies nicht der Fall ist, werden die GDL-Mitglieder weiter streiken, bis sie ihre Ziele erreichen.

"Die äußerst hohe Streikbeteiligung der GDL-Mitglieder, die nach wie vor stabil steht, sollte der Arbeitgeberseite zu denken geben. Der Atem der GDL ist lang und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die GDL auch bei der CBC einen marktgerechten Tarifabschluss erzwingen wird", resümiert Weselsky.