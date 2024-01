Nach dem Bahn-Streik: So ist die aktuelle Lage auf den NRW-Schienen

Düsseldorf - Nach dem vorläufigen Ende des Lokführerstreiks hat sich der Bahnbetrieb in Nordrhein-Westfalen wieder stabilisiert, es hat aber noch Einschränkungen gegeben.

Nach dem Ende des Lokführerstreiks läuft der Bahn-Verkehr in Nordrhein-Westfalen seit Montagmorgen wieder "weitgehend normal". © Oliver Berg/dpa

Laut zuginfo.nrw waren am Montagmorgen 19 Regionalbahn- und sieben S-Bahn-Linien beeinträchtigt. Auf diesen Strecken fuhren weniger Bahnen als normalerweise oder es fuhren gar keine. Auf anderen Strecken sah es hingegen gut aus.

"Der Bahnverkehr läuft weitgehend normal", sagte ein Bahnsprecher. Es sei aber leider nicht gelungen, in der Kürze der Zeit auf allen Linien in den normalen Fahrplan zurückzukehren. Dies werde hoffentlich bis Dienstagmorgen geschehen.

Ursprünglich hatten die Arbeitsniederlegungen bis Montagabend dauern sollen, dementsprechend hatte die Bahn einen ausgedünnten Notfahrplan eingerichtet.

Am Wochenende verständigte sich die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) aber mit der Bahn darauf, in dem Tarifkonflikt wieder zu verhandeln. Der Arbeitsausstand wurde verkürzt, im Personenverkehr endete schon am frühen Montagmorgen.