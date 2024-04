Unbefristete Streiks! In NRW droht jetzt wieder Chaos im Nahverkehr

Düsseldorf - Wer auf Straßenbahn, U-Bahn und Bus angewiesen ist, wird in den kommenden Wochen in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich wieder starke Nerven brauchen. Die ÖPNV-Beschäftigten haben sich in einer Urabstimmung der Gewerkschaft Verdi für unbefristete Streiks im Nahverkehr ausgesprochen.