21.04.2023 14:35 Bundesweiter Warnstreik in Hessen beendet: Regionalverkehr wieder angelaufen

Große Beteiligung am Warnstreik: In Hessen dürfte zumindest in der ersten Tageshälfte der Regional- und Fernverkehr fast völlig zum Erliegen kommen.

Frankfurt am Main/Hessen - Nach dem bundesweiten Warnstreik im Bahnverkehr ist der S-Bahn- und Regionalverkehr in Hessen am Freitag wieder angelaufen Sonst ist an einem Werktag-Morgen der Hauptbahnhof in Frankfurt voller Menschen. Am heutigen Freitagmorgen haben wegen des Warnstreiks nur Wenige ihren Weg in das Gebäude gefunden. (Archivbild) © Helmut Fricke/dpa Ab 11 Uhr nahm der regionale Zugbetrieb wie geplant wieder Fahrt auf, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Im Verlauf des Tages müssen sich Reisende und Pendler allerdings noch auf Einschränkungen einstellen. Fahrgästen sollten sich online oder per App über Verbindungen informieren. Im Fernverkehr nahm die Deutsche Bahn den Betrieb ab 13 Uhr wieder auf. Es könne aber noch Auswirkungen bis in die Abendstunden geben, sagte die Sprecherin. 90 Prozent der Züge sollten am Freitagnachmittag und -abend wie geplant fahren. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse waren von dem Streik nicht betroffen. Hunde Golden Retriever war bei seiner Rettung schwer gezeichnet: Heute ist er nicht wiederzuerkennen Der Ausstand hatte auch Folgen für Bahnunternehmen wie Vlexx. Gestreikt wurde hier zwar nicht direkt, dafür aber in vielen Stellwerken, ohne die der Verkehr auf der Schiene nicht möglich ist. Eine Sprecherin berichtete von einem stabilen Verkehr mit einzelnen Ausfällen. Bei der Hessischen Landesbahn lief der Verkehr ebenfalls wieder an. Es sei jedoch am Freitag noch mit Nachwirkungen zu rechnen. "Es dauert noch etwas, bis es sich wieder einpendelt", sagte eine Sprecherin. Ein bundesweiter Warnstreik von 3 bis 11 Uhr sorgte am Freitag für erhebliche Beeinträchtigungen im Bahn-Verkehr. (Archivbild) © Helmut Fricke/dpa Die Bahngewerkschaft EVG hatte im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und Dutzenden weiteren Unternehmen von 3 bis 11 Uhr zum Arbeitskampf aufgerufen. Nach EVG-Angaben beteiligten sich bundesweit mehr als 23.000 Eisenbahner. Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor sollen am Dienstag bei der Deutschen Bahn in Fulda weitergehen.

Aktualisierte Fassung: Freitag, 14.35 Uhr (Erstveröffentlichung: 6.58 Uhr).

Titelfoto: Helmut Fricke/dpa