Heute Super-Streiktag! Was der Stillstand für Sachsen bedeutet

Die aktuelle Streikwelle hat ver.di bereits 70.000 neue Mitglieder beschert. In zahlreichen Branchen ist man derzeit im Arbeitskampfmodus. Am Sonntag etwa gingen in Berlin Tausende Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes für höhere Löhne auf die Straße. © IMAGO/Jürgen Held

"Wir werden am 27. März einen historischen Streiktag erleben, indem wir gemeinsam die Beschäftigten der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland in den Streik rufen und damit, davon gehen wir aus, das Land in großen Teilen zum Stillstand bringen werden", kündigte ver.di-Sprecher Paul Schmidt bereits im Vorfeld an.

Doch was bedeutet das konkret? Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe (CVAG) teilten bereits mit, dass Fahrgäste im kompletten Linienverkehr "mit erheblichen Einschränkungen" rechnen müssen. Das betrifft auch die Chemnitzer City-Bahn, die eigentlich nicht bestreikt wird, von den Auswirkungen aber betroffen ist.

In Dresden gibt es Ausfälle auf allen Straßenbahn- und Stadtbuslinien - bis Dienstag, 3.30 Uhr, bestätigten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Auch die Schwebebahn, die Servicepunkte und die DVB-Hotline werden bestreikt.

Die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau weisen unter anderem darauf hin, dass die Schülerbeförderung nicht gewährleistet werden kann. Lediglich Subunternehmen würden nicht bestreikt.

"Ein Streik im Nah-, Regional- und Fernverkehr bedeutet nicht automatisch schulfrei", hieß es dazu aus dem Kultusministerium. Allerdings sollten Schulen gegenüber Schülern kulant reagieren. In Plauen fahren zwar Busse, aber keine Straßenbahnen.