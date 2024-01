Möglicher Bahnstreik: Hessen müssen sich ab Mittwoch auf Einschränkungen gefasst machen

Frankfurt am Main/Hessen - Im Falle eines mehrtägigen Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) müssen sich Fahrgäste auch in Hessen ab diesem Mittwoch auf Einschränkungen einstellen.

Geplant ist ein 64-stündiger Streik am Mittwochmorgen. © Bernd Wüstneck/dpa

Im Betrieb der Regionalzüge und S-Bahnen sei mit Ausfällen und Fahrplanabweichungen zu rechnen, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am heutigen Montag online mit.

Auch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) erklärte, es müsse mit Zugausfällen auf mehreren Regionalzuglinien gerechnet werden, darunter der RE2 Kassel-Erfurt und der RE30 Kassel-Frankfurt. Andere Linien könnten wie gewohnt fahren - es sei denn, es würden auch Stellwerke bestreikt.

"Nach jetzigem Kenntnisstand werden vor allem die DB-Linien vom Streik betroffen sein", hieß es in der Mitteilung. Bus- und Tramlinien seien ausgenommen.

Das Arbeitsgericht Frankfurt will noch am heutigen Montag in erster Instanz über den angekündigten mehrtägigen Streik der GDL entscheiden.

Sowohl die Deutsche Bahn als auch der Wettbewerber Transdev hatten dort eine einstweilige Verfügung beantragt, um den 64-stündigen Arbeitskampf der Gewerkschaft juristisch stoppen zu lassen.