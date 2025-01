Operationen fallen aus: Ärzte an kommunalen Kliniken streiken!

Köln - Im bundesweiten Tarifkonflikt um die Bezahlung von Ärzten an Kommunalkliniken sind ab Mittwoch auch in Nordrhein-Westfalen mehrtägige Streiks geplant.

Der Marburger Bund fordert für die bundesweit 60.000 Ärzte an Kommunalkliniken etwa 8,5 Prozent mehr Geld bezogen auf ein Jahr. (Symbolbild) © Lando Hass/dpa

Die Auswirkungen an zahlreichen Krankenhäusern würden "spürbar", kündigte ein Sprecher des Landesverbandes NRW der Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Köln an.

Planbare Operationen müssten vielfach ausfallen. Für die Behandlung akut betroffener Patienten gebe es aber Notdienstvereinbarungen.

In NRW gibt es laut Marburger Bund etwa 70 Kommunalkliniken. Wie viele Häuser beim Streik mitmachen, wollte die Gewerkschaft erst später mitteilen.

Der Marburger Bund fordert für die bundesweit 60.000 Ärztinnen und Ärzte an Kommunalkliniken 8,5 Prozent mehr Geld bezogen auf ein Jahr und eine Reform von Regelungen zur Schichtarbeit.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber hatte ein Gehaltsplus von 5,5 Prozent in mehreren Schritten bis Ende 2026 angeboten.