Warnstreik bei Deutscher Bahn: Einschränkungen auch im Norden

Von Mittwoch- bis Donnerstagabend streikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass sie mit "massiven Auswirkungen" auf den Bahnbetrieb rechnet. Im Fern- und Regionalverkehr müsse das Angebot stark eingeschränkt werden. Für den Fernverkehr ist ein Notfahrplan vorgesehen.

Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln seit vergangenem Donnerstag über einen neuen Tarifvertrag.



Alle Fahrgäste, die ihre während des Streiks geplante Reise verschieben möchten, können ihr Ticket nach Angaben der Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben.

Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden.

Im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein will die Bahn ein Mindestfahrplanangebot aufrechterhalten. "Trotzdem können wir in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen", schrieb das Unternehmen auf ihrer Internetseite. "Wenn möglich, verschieben Sie bitte geplante Reisen."