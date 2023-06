Warnstreik bei Hermes! Logistikzentrum in Haldensleben protestiert morgen

Haldensleben - Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen: Am Mittwoch betrifft der Protest das Hermes-Logistikzentrum in Haldensleben.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch zum Streik am Hermes-Standort in Haldensleben aufgerufen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, sollen alle Beschäftigten der Hermes Fulfilment GmbH an beiden Standorten in Haldensleben-Südhafen ganztägig ihre Arbeit niederlegen.

Verdi fordert weiterhin eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,50 Euro, allgemeinverbindliche Tarifverträge sowie eine höhere Ausbildungsvergütung.

Doch auch nach der letzten Tarifrunde sei es noch nicht zur Einigung gekommen. "Wenn die Arbeitgeberseite weiterhin kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegt und uns mit Almosen abspeisen will, müssen wir uns auf diesem Wege Gehör verschaffen", rechtfertigt Torsten Furgol, Verhandlungsführer und Fachbereichsleiter, den Streik.



Ab 9.30 Uhr wird zu einer Kundgebung und einem anschließenden Protestmarsch durch die Stadt aufgerufen.