Weitere Warnstreiks in Sachsen-Anhalt: Heute Edeka-Zentrallager betroffen!

Magdeburg - Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks im Einzelhandel weiter aus. Am Montag streikt in Sachsen-Anhalt das Zentrallager von Edeka.

Verdi ruft am Montag im Zentrallager von Edeka zu Streiks auf. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie Gewerkschaftssekretärin Christine Stoffl am Morgen mitteilte, seien alle Beschäftigten der Früh- sowie Spätschicht zum Streik aufgerufen.

Das Zentrallager im Sülzetal befindet sich genau vor den Toren Magdeburgs. Um wie viele Beschäftigte es sich genau handeln würde, ist derzeit unklar.

Nachdem am Freitag eine Marktkauf-Filiale in Burg und am Samstag der IKEA in Magdeburg bestreikt wurde, weitet Verdi die Protestaktionen nun weiter aus.

In einer ersten Tarifrunde für Beschäftigte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die Anfang Juni stattfand, konnte sich nicht geeinigt werden.

Verdi fordert unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn für alle Beschäftigte. Die Arbeitgeberseite hatte diese Forderung zuletzt als "unrealistisch" beschrieben.