Tarot-Tageskarte vom 12.11.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 12.11.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - IX Der Eremit: Einsamkeit, Rückzug, Reflexion

Der Weg der Weisheit: Der Eremit lädt Dich zu einer inneren Reise ein, in der Selbstreflexion und Weisheit im Mittelpunkt stehen. Diese Karte fordert Dich auf, den Rückzug aus der Außenwelt zu suchen, um in Dich selbst zu blicken. Es ist eine Zeit der Ruhe und Selbsterkenntnis, in der Du auf Deine innere Führung hörst.

Das sagt die Tarotkarte IX Der Eremit über die Liebe

Stille und inneres Wachstum: In der Liebe kann es sich um eine Phase des Rückzugs oder der Distanz in Deiner Beziehung handeln, um mehr Klarheit im Ganzen zu finden. Vielleicht braucht Dein Herz gerade Zeit für sich selbst, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Für Singles könnte diese Karte anzeigen, dass man in der Einsamkeit Weisheit finden darf, bevor man sich in eine neue Beziehung begibt.

Das sagt die Tarotkarte IX Der Eremit über Deinen Beruf

Weisheit und innere Führung: Beruflich fordert Dich Der Eremit zu einer Zeit der Selbstfindung und der inneren Orientierung auf. Du solltest nun auf Deine innere Weisheit hören und vielleicht in eine Phase der Reflexion treten, um zu erkennen, in welche Richtung Deine Karriere gehen soll. Manchmal bedeutet dies auch, dass Du allein arbeiten oder Dich zurückziehen musst, um langfristige Klarheit zu erlangen.

Das sagt die Tarotkarte IX Der Eremit über Deine Finanzen

Zurück zur Quelle: In finanziellen Angelegenheiten erinnert Dich Der Eremit daran, ruhig und besonnen zu handeln. Es könnte eine Zeit sein, in der Du Deine Finanzen durchdenkst und herausfindest, was für Dich wirklich wichtig ist. Distanziere Dich von oberflächlichen Werten und finde wieder zu Deiner wahren Quelle, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

Das sagt die Tarotkarte IX Der Eremit über Deine Gesundheit