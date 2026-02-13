Tarot-Tageskarte vom 13.2.2026: Welche Botschaft hat diese Tarotkarte heute für Dich?

Deine Tarot-Tageskarte: Entdecke, welche Chancen der Tag für dich bereithält. ✓Wertvolle Impulse ✓kostenlos ✓tagesaktuell

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 13.2.2026 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt die Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Fünf der Kelche: Trauer, Reue, neue Hoffnung

Den Blick nach vorn richten: Fünf der Kelche steht für das Festhalten an Vergangenem, für Schmerz und Enttäuschung. Dein Blick haftet an dem, was verloren ging, aber da stehen noch Kelche - ein Zeichen neuer Möglichkeiten! Die Karte lädt Dich ein, den Kopf zu heben und nach vorn zu schauen.

Deine Tarot-Tageskarte vom 13.2.2026 © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Fünf der Kelche über die Liebe:

Die Wunden der Vergangenheit: In der Liebe weist diese Karte auf Herzschmerz hin. Vielleicht hältst Du an alten Verletzungen fest oder fühlst Dich in Deiner Beziehung enttäuscht. Doch nicht alles ist verloren: Es gibt noch etwas, das sich zu bewahren lohnt. Sobald Du bereit bist, den Schmerz loszulassen, kannst Du Heilung und neue Liebe finden.

Das sagt die Karte Fünf der Kelche über Deinen Beruf:

Rückschläge als Wachstumsphase: Ein beruflicher Rückschlag oder eine verpasste Gelegenheit könnten Dich jetzt beschäftigen. Doch anstatt Dich in Reue zu verlieren, erkenne den verborgenen Nutzen: Manchmal führen Umwege zu besseren Möglichkeiten. Lerne aus dem Vergangenen und richte Deinen Blick auf das, was noch vor Dir liegt.

Das sagt die Tarotkarte Fünf der Kelche über Deine Finanzen:

Lehren aus finanziellen Fehlern: Vielleicht hast Du eine falsche Entscheidung getroffen oder finanzielle Einbußen erlebt. Doch anstatt Dich von Schuldgefühlen lähmen zu lassen, solltest Du überlegen, welche Türen sich noch öffnen. Dein Potenzial ist nicht ausgeschöpft und ein Perspektivenwechsel könnte Dir neue Wege aufzeigen.

Das sagt die Tarotkarte Fünf der Kelche über Deine Gesundheit: