Tarot-Tageskarte vom 17.1.2026: Welche Botschaft hat diese Tarotkarte heute für Dich?

Deine Tarot-Tageskarte: Entdecke, welche Chancen der Tag für dich bereithält. ✓Wertvolle Impulse ✓kostenlos ✓tagesaktuell

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 17.1.2026 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt die Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - VII Der Wagen: Entschlossenheit, Kontrolle, Fokus

Deinen Weg selbst bestimmen: Der Wagen symbolisiert die Kraft der Entschlossenheit und die Beherrschung von Herausforderungen. Diese Karte spricht von der Willenskraft, die Du brauchst, um Ziele zu erreichen und Hindernisse zu überwinden. Sie fordert Dich auf, Deine inneren Kräfte zu bündeln, Deine Richtung klar zu bestimmen und mit Zielstrebigkeit voranzuschreiten.

Deine Tarot-Tageskarte vom 17.1.2026 © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte VII Der Wagen über die Liebe:

Den Kurs setzen: In der Liebe fordert Dich der Wagen auf, klare Entscheidungen zu treffen und den Kurs in Deiner Beziehung zu bestimmen. Du nimmst das Steuer in die Hand, sei es, um Herausforderungen zu überwinden oder gemeinsam mit Deinem Partner ein großes Ziel zu verfolgen. Für Singles bedeutet dies, den Weg in eine neue, kraftvolle Beziehung zu suchen - was hast Du zu verlieren?

Das sagt die Karte VII Der Wagen über Deinen Beruf:

Vollgas in die Zukunft: Beruflich zeigt der Wagen, dass es an der Zeit ist, mit Volldampf voranzugehen. Deine Zielstrebigkeit und die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden, werden Dich weit bringen. Du bist bereit, den Lauf Deiner Karriere aktiv zu gestalten und Dich auf eine klare Richtung zu fokussieren. Jetzt ist der Moment, den nächsten Schritt in Deiner beruflichen Reise zu wagen.

Das sagt die Tarotkarte VII Der Wagen über Deine Finanzen:

Auf der Überholspur zum Erfolg: Im finanziellen Bereich fordert Dich der Wagen zu einem klaren Plan und entschlossenen Aktionen auf. Du wirst jetzt in der Lage sein, Deine Finanzen in die richtige Richtung zu lenken und Deine Ziele mit Zielstrebigkeit zu erreichen. Keine Zeit für Zögern - jetzt ist die Phase, in der schnelle Entscheidungen und mutige Schritte gefragt sind.

Das sagt die Tarotkarte VII Der Wagen über Deine Gesundheit: