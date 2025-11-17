Tarot-Tageskarte vom 17.11.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Tarot-Tageskarte vom Montag, dem 17.11.2025: Entdecke, was der Tag für Dich bereithält. ✓ Wertvolle Impulse ✓ kostenlos ✓ tagesaktuell | Jetzt Karte ziehen!

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 17.11.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - XIX Die Sonne: Erfolg, Freude, Optimismus

Ein Licht, das alles durchdringt: Die Sonne strahlt mit unübersehbarem Glanz und bringt Erfolg, Klarheit und Lebenskraft in Dein Leben. Sie ist die Karte der Erleuchtung und des positiven Wachstums, die Dir hilft, alte Blockaden zu überwinden und Deinen Weg mit voller Zufriedenheit zu gehen. Sie symbolisiert Optimismus und das Vertrauen, dass alles gut wird - es ist die Zeit, in der die Dunkelheit der Unsicherheit durch Licht und Wärme ersetzt wird.

Deine Tarot-Tageskarte vom Montag, dem 17.11.2025. © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte XIX Die Sonne über die Liebe

Echtheit und tiefes Glück: Diese Karte bringt eine Zeit voller Erfüllung, Harmonie und Freude. Deine Beziehungen blühen auf und Du erlebst eine Phase des Glücks und der Zufriedenheit. Wenn Du in einer Partnerschaft bist, wird die Bindung stärker und von Vertrauen und Energie geprägt. Für Singles ist dies die Zeit, in der das Glück auf Deine Seite tritt und neue, wunderbare Verbindungen entstehen können.

Das sagt die Tarotkarte XIX Die Sonne über Deinen Beruf

Erfolg mit Herz und Hingabe: Wo Leidenschaft und Authentizität zusammenkommen, folgt der Erfolg fast von ganz allein. Deine Arbeit erfüllt Dich oder führt Dich in eine Richtung, die Dir wirklich entspricht. Die Sonne zeigt auch Anerkennung und positive Wendungen in der Karriere an.

Das sagt die Tarotkarte XIX Die Sonne über Deine Finanzen

Wohlstand und Stabilität: Wohlstand und Stabilität rücken in greifbare Nähe. Deine Bemühungen, Deine Finanzen zu ordnen oder zu verbessern, sind von Erfolg gekrönt. Du wirst von einer positiven Energie begleitet, die Dir zu finanziellen Erfolgen verhilft. Diese Karte steht für das Gefühl, die Finanzen wieder unter Kontrolle zu haben und in eine sichere und glückliche Zukunft zu blicken.

Das sagt die Tarotkarte XIX Die Sonne über Deine Gesundheit