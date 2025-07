Tarot-Tageskarte vom 17.7.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 17.7.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Der Weg in eine friedlichere Zukunft: Das Sechs der Schwerter ist ein Symbol für den Übergang. Du verlässt eine schwierige Zeit und begibst Dich auf eine Reise, die von Heilung und innerer Klarheit geprägt ist. Es ist der Moment, in dem Du von den Stürmen der Vergangenheit zu ruhigerem Gewässer aufbrichst.

Abschied als Schritt in die Zukunft: Das Sechs der Schwerter zeigt an, dass Du Dich von einer schwierigen Zeit in der Liebe löst. Auch wenn der Abschied schmerzhaft sein mag, lässt Du die Herausforderungen hinter Dir und öffnest Dich für einen Neuanfang. Dieser Schritt ermöglicht es Dir, emotional zu heilen und neue Perspektiven für die Zukunft zu gewinnen.