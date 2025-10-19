Tarot-Tageskarte vom 19.10.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Tarot-Tageskarte vom Sonntag, dem 19.10.2025: Entdecke, was der Tag für Dich bereithält. ✓ Wertvolle Impulse ✓ kostenlos ✓ tagesaktuell | Jetzt Karte ziehen!

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 19.10.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Drei der Schwerter: Herzschmerz, Verlust, Trauer

Der Schmerz als Lehrer: Das Drei der Schwerter steht für eine Zeit des Schmerzes und der Trauer. Ein Verlust oder eine Trennung hat Dich emotional erschüttert. Doch dieser Schmerz ist nicht das Ende. Er öffnet Dir den Raum für tiefere Einsichten und zeigt Dir, wie Du mit der Situation umgehen kannst. Schmerz ist der Weg zur Heilung und das Drei der Schwerter lädt Dich ein, diesen Prozess zu durchlaufen, um Klarheit zu gewinnen.

Deine Tarot-Tageskarte vom Sonntag, dem 19.10.2025. © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Drei der Schwerter über die Liebe

Herzschmerz als Weg zur Heilung: Hast Du vielleicht gerade eine schmerzhafte Erfahrung wie eine Trennung oder eine Enttäuschung durchgemacht? Der Schmerz, den Du fühlst, ist ein notwendiger Prozess, um innerlich zu wachsen und Platz für neue, erfüllende Beziehungen zu schaffen. Akzeptiere den Schmerz, um die Heilung zu erfahren und wieder mit einem klareren Herzen voranzugehen.

Das sagt die Tarotkarte Drei der Schwerter über Deinen Beruf

Rückschläge als Chance zur Veränderung: Auch beruflich hast oder hattest Du eventuell gerade mit dem ein oder anderen Rückschlag zu kämpfen. Ein Projekt ist gescheitert oder Du hast Dir mehr erhofft, als Dir zuteilwurde. Doch der Schmerz dieser Erfahrung führt zu einer wichtigen Veränderung. Du wirst eine neue Perspektive finden, die Dich voranbringt, wenn Du den Schmerz anerkennst und akzeptierst.

Das sagt die Tarotkarte Drei der Schwerter über Deine Finanzen

Verlust und Neubewertung: Ein Verlust wird sich auf Deine finanzielle Situation auswirken. Dies mag schmerzhaft sein, doch die Karte fordert Dich auf, die Situation zu reflektieren und zu prüfen, wie Du Deine Ressourcen anders verwalten kannst, um in Zukunft stabiler zu sein.

Das sagt die Tarotkarte Drei der Schwerter über Deine Gesundheit