Tarot-Tageskarte vom 2.8.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Neustart - Überwinde Deine Herausforderungen: Das Fünf der Münzen weist auf eine Zeit hin, in der Du Dich möglicherweise mit Mangel oder Verlust konfrontiert siehst. Es könnte eine finanzielle Krise oder ein emotionaler Rückschlag sein, der Dich in eine schwierige Situation bringt. Doch auch in dieser Phase liegt die Möglichkeit eines Neubeginns. Diese Karte fordert Dich auf, Deinen Blick nicht nur auf das, was verloren ist, zu richten, sondern auch auf das, was noch möglich ist. Oft ist das Fünf der Münzen der Beginn eines tiefen Wandels.