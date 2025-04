Tarot-Tageskarte vom 20.4.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 20. April 2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Realität statt Wunschdenken:

Die Karte Sieben der Kelche zeigt einen Moment, in dem Dir viele Türen offenstehen - vielleicht sogar zu viele. Große Träume und Visionen erfüllen Deinen Geist, doch nicht jede Option ist so real oder erstrebenswert, wie sie scheint. Diese Karte warnt vor Wunschdenken und Illusionen, fordert Dich aber gleichzeitig auf, mutig zu wählen und Dich nicht in Tagträumen zu verlieren.