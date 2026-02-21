Tarot-Tageskarte vom 21.2.2026: Welche Botschaft hat diese Tarotkarte heute für Dich?

Deine Tarot-Tageskarte: Entdecke, welche Chancen der Tag für dich bereithält. ✓Wertvolle Impulse ✓kostenlos ✓tagesaktuell

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 21.2.2026 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt die Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Zehn der Schwerter: Ende, Tiefpunkt, Heilung

Vom Schmerz zur Heilung: Das Zehn der Schwerter zeigt einen dramatischen Moment der Zerstörung. Hier hast Du den Tiefpunkt erreicht, als ob Dich das Schicksal mit voller Wucht getroffen hätte. Diese Karte steht für das Ende eines Zyklus, der mit Schmerz und Verlust verbunden ist. Es mag sich anfühlen, als ob alles zerbricht, doch in diesem Moment des maximalen Schmerzes liegt auch das Potenzial für Heilung und einen Neubeginn. Der alte Zustand muss zerbrechen, damit Raum für das Neue geschaffen werden kann.

Deine Tarot-Tageskarte vom 21.2.2026 © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Zehn der Schwerter über die Liebe:

Das Ende einer Beziehung und Neuanfang: In der Liebe könnte ein schmerzhafter Abschied bevorstehen, sei es durch Verrat, Enttäuschung oder unüberwindbare Differenzen. Auch wenn dieser Moment von Schmerz begleitet ist, markiert er gleichzeitig den Beginn eines neuen Kapitels. Der Schmerz ist ein Zeichen, dass es an der Zeit ist, loszulassen, um Raum für neue Möglichkeiten und Wachstum zu schaffen.

Das sagt die Karte Zehn der Schwerter über Deinen Beruf:

Ein abruptes Ende und die Chance für Neubeginn: Ein abruptes Ende könnte Dir bevorstehen, sei es in einem Projekt oder einer Phase Deines Lebens. Du fühlst Dich möglicherweise von Misserfolgen oder Enttäuschungen überwältigt. Doch dieser Moment markiert auch den Beginn von etwas Neuem. Es ist die Gelegenheit, aus den Fehlern zu lernen und den Weg für einen frischen Start zu ebnen.

Das sagt die Tarotkarte Zehn der Schwerter über Deine Finanzen:

Finanzielle Verluste und der Neubeginn: Ein schmerzhafter Verlust könnte Dich finanziell treffen, sei es durch Fehlinvestitionen oder unerwartete Krisen. Doch dieser Tiefpunkt ist auch eine Gelegenheit, Deine Finanzen neu zu ordnen. Aus den Erfahrungen von Verlusten wächst die Fähigkeit, in Zukunft vorsichtiger zu handeln und bessere Entscheidungen zu treffen.

Das sagt die Tarotkarte Zehn der Schwerter über Deine Gesundheit: