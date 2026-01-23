Tarot-Tageskarte vom 23.1.2026: Welche Botschaft hat diese Tarotkarte heute für Dich?

Deine Tarot-Tageskarte: Entdecke, welche Chancen der Tag für dich bereithält. ✓Wertvolle Impulse ✓kostenlos ✓tagesaktuell

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 23.1.2026 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt die Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Zwei der Schwerter: Entscheidungen, Unentschlossenheit, Blockaden

Entscheidung für den nächsten Schritt: Die Karte Zwei der Schwerter steht für einen Moment der Unentschlossenheit. Du bist an einem Punkt, an dem eine Entscheidung notwendig ist, aber innerliche Blockaden hindern Dich daran, den nächsten Schritt zu tun. Deine Gedanken sind vernebelt, vielleicht fehlt es an Klarheit. Die Karte fordert Dich dazu auf, Deine Ängste zu überwinden und durch innere Ruhe und Balance eine klare Richtung zu finden.

Deine Tarot-Tageskarte vom 23.1.2026 © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Zwei der Schwerter über die Liebe:

Zerrissenheit und innere Klarheit: Du erlebst vielleicht gerade einen Moment der Zerrissenheit. Du stehst vor einer wichtigen Entscheidung, bist hin- und hergerissen zwischen zwei Möglichkeiten. Deine Gefühle sind unklar und es fällt Dir schwer, Deine wahren Wünsche zu erkennen. Diese Karte fordert Dich dazu auf, inneren Frieden zu finden, um Klarheit in Deinen Beziehungen zu schaffen.

Das sagt die Karte Zwei der Schwerter über Deinen Beruf:

Entscheidung und Abwägung: Beruflich stellen die Zwei der Schwerter Dich vor eine Entscheidung, die nicht leicht fällt. Du fühlst Dich blockiert und unsicher, ob Du den richtigen Schritt machst. Die Karte zeigt, dass es wichtig ist, Deine Gedanken zu ordnen und die Abwägung mit klarem Verstand und Intuition vorzunehmen. So wirst Du die richtige berufliche Richtung einschlagen.

Das sagt die Tarotkarte Zwei der Schwerter über Deine Finanzen:

Unsicherheit und notwendige Wahl: Du stehst finanziell gesehen vor einer wichtigen Wahl, doch die Unsicherheit blockiert Dich. Es ist eine Zeit des Abwägens, in der Du Dich nicht zu einer Entscheidung drängen lassen solltest. Nimm Dir die Zeit, Klarheit zu gewinnen, bevor Du eine finanzielle Wahl triffst.

