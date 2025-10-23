Tarot-Tageskarte vom 23.10.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Tarot-Tageskarte vom Donnerstag, dem 23.10.2025: Entdecke, was der Tag für Dich bereithält. ✓ Wertvolle Impulse ✓ kostenlos ✓ tagesaktuell | Jetzt Karte ziehen!

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 23.10.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Sechs der Münzen: Großzügigkeit, Unterstützung, Teilen

Harmonie im Geben und Empfangen: Das Sechs der Münzen zeigt ein Gleichgewicht zwischen Geben und Empfangen. Es geht darum, anderen zu helfen, aber auch offen dafür zu sein, selbst Unterstützung anzunehmen. Diese Karte spricht von der Freude, etwas zu teilen, sei es materiell oder emotional, und von der Ausgewogenheit, die entsteht, wenn dieser Fluss von Geben und Nehmen in Harmonie verläuft. Es kann auch eine Zeit sein, in der Du für Deine eigenen Bemühungen Anerkennung erhältst und die Wertschätzung der Menschen um Dich herum spürst.

Deine Tarot-Tageskarte vom Donnerstag, dem 23.10.2025. © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Sechs der Münzen über die Liebe

Geben und Empfangen von Liebe: Es geht darum, in einer Beziehung ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen zu finden. Es ist wichtig, dass beide Partner sich gegenseitig unterstützen und Fürsorge zeigen. In dieser Phase kannst Du erkennen, dass das Wohl einer Beziehung auf einem gesunden Austausch beruht. Es ist die Aufforderung, in der Partnerschaft auf Balance zu achten, damit sie gedeihen kann.

Das sagt die Tarotkarte Sechs der Münzen über Deinen Beruf

Schaffe ein Gleichgewicht: Es herrscht ein Gleichgewicht in den beruflichen Beziehungen. Du bist sowohl in der Lage, Unterstützung zu geben als auch zu empfangen, sei es von Kollegen oder Vorgesetzten. In dieser Phase wirst Du für Deine harte Arbeit Anerkennung erhalten. Deine Unterstützung und Fürsorge könnten auch mit Dankbarkeit belohnt werden. Es ist eine Zeit, in der Deine Bemühungen wahrgenommen und wertgeschätzt werden.

Das sagt die Tarotkarte Sechs der Münzen über Deine Finanzen

Wohlstand durch Teilen und Ausgeglichenheit: In einer Phase, in der sich finanzielle Chancen und Unterstützung bieten, fällt es Dir leicht, Deine Ressourcen auf sinnvolle Weise zu teilen. Geld fließt in beide Richtungen - Du wirst belohnt für Deine Anstrengungen und hast zugleich die Möglichkeit, anderen zu helfen. Doch es ist wichtig, in dieser Zeit ein ausgewogenes Verhältnis zu wahren, um sicherzustellen, dass Du selbst nicht zu viel gibst und Deine eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigst. Wohlstand entsteht, wenn Geben und Nehmen sich im Einklang befinden.

Das sagt die Tarotkarte Sechs der Münzen über Deine Gesundheit