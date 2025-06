Tarot-Tageskarte vom 23.6.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Der Zyklus der Erneuerung:

Stell Dir vor, Du stehst an einem Tor. Was hinter Dir liegt, ist vorbei, und was vor Dir liegt, ist noch unbekannt. Der Tod bringt keine endgültige Vernichtung, sondern der Schluss eines Kapitels, das Platz für einen Neuanfang schafft. Es ist der Moment, in dem Du loslassen darfst - sei es ein Lebensabschnitt, eine Beziehung oder eine alte Denkweise. Doch dieser Abschied ist der Beginn von etwas Neuem und Wundervollem. Wie der Phönix, der aus seiner Asche emporsteigt, wirst Du durch diesen Prozess der Wandlung zu einer neuen, stärkeren Version Deiner selbst.