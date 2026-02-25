Tarot-Tageskarte vom 25.2.2026: Welche Botschaft hat diese Tarotkarte heute für Dich?

Deine Tarot-Tageskarte: Entdecke, welche Chancen der Tag für dich bereithält. ✓Wertvolle Impulse ✓kostenlos ✓tagesaktuell

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 25.2.2026 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt die Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Acht der Kelche: Loslassen, Veränderung, innere Suche

Der Weg zu Dir selbst: Acht der Kelche zeigt den Moment, in dem Du erkennst, dass etwas nicht mehr erfüllend ist, sei es eine Beziehung, ein Job oder eine Lebensweise. Trotz aller investierten Zeit und Emotionen spürst Du, dass es an der Zeit ist, weiterzuziehen. Es ist eine Karte des Loslassens, aber auch des Mutes, neue Wege zu gehen, selbst wenn das Ziel noch nicht klar ist.

Deine Tarot-Tageskarte vom 25.2.2026 © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Acht der Kelche über die Liebe:

Wenn ein Kapitel endet: Vielleicht fühlst Du Dich in einer Beziehung emotional nicht mehr erfüllt oder spürst, dass Du Dich weiterentwickelt hast, während der andere stehen bleibt. Falls Du Single bist, könnte es bedeuten, dass Du alte Wunden hinter Dir lassen musst, um für eine neue Liebe bereit zu sein. Diese Karte zeigt oft einen schmerzhaften, aber notwendigen Abschied.

Das sagt die Karte Acht der Kelche über Deinen Beruf:

Zeit für Veränderung: Fühlt sich der Job, der einst spannend war, nun leer an? Womöglich sehnst Du Dich nach etwas, das Dich wirklich erfüllt. Diese Karte kann auf einen bevorstehenden Jobwechsel hinweisen oder darauf, dass Du erkennen musst, wann es Zeit ist, eine Sackgasse zu verlassen, um Deinen wahren Weg zu finden.

Das sagt die Tarotkarte Acht der Kelche über Deine Finanzen:

Materielle Sicherheit ist nicht alles: Vielleicht hast Du finanziellen Erfolg, aber er gibt Dir nicht die Zufriedenheit, die Du erwartet hast. Das Acht der Kelche erinnert Dich daran, dass wahre Erfüllung nicht nur im Geld liegt, sondern darin, wofür Du es einsetzt und ob es mit Deinen Werten im Einklang steht.

Das sagt die Tarotkarte Acht der Kelche über Deine Gesundheit: