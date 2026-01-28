Tarot-Tageskarte vom 28.1.2026: Welche Botschaft hat diese Tarotkarte heute für Dich?

Deine Tarot-Tageskarte: Entdecke, welche Chancen der Tag für dich bereithält. ✓Wertvolle Impulse ✓kostenlos ✓tagesaktuell

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 28.1.2026 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt die Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - König der Schwerter: Analyse, Scharfsinn, strategisches Denken

Weisheit als Schlüssel zu Kontrolle und Erfolg: Der König der Schwerter verkörpert einen klaren und scharfsinnigen Verstand. Er ist der Meister der rationalen Entscheidungen und trifft stets gut durchdachte, analytische Urteile. Seine Autorität und Weisheit beruhen auf einer unerschütterlichen Klarheit. Wenn er spricht, hört man nicht nur Worte, sondern erkennt die tiefgehende Einsicht, die ihn leitet. Dieser König fordert Dich dazu auf, mit Verstand und Strategie zu handeln und bei allen Entscheidungen die Kontrolle zu bewahren.

Deine Tarot-Tageskarte vom 28.1.2026 © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Entdecke zudem die Botschaften der Horoskope und lasse Dich von den himmlischen Einflüssen des Tages leiten: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Das sagt die Tarotkarte König der Schwerter über die Liebe:

Der Verstand als Fundament der Beziehung: In der Liebe geht es nicht nur um Emotionen, sondern auch um klare Kommunikation und Verständnis. Diese Karte fordert Dich auf, Konflikte mit Logik zu lösen und Missverständnisse durch offene Worte zu vermeiden. Doch die emotionale Distanz, die in dieser Zeit vorherrschen könnte, kann in Beziehungen eine Herausforderung darstellen. Es wird schwierig sein, wenn Du versuchst, nur mit Verstand zu handeln, denn wahre Nähe entsteht, wenn Du bereit bist, auch Deine tiefsten Gefühle zuzulassen.

Das sagt die Karte König der Schwerter über Deinen Beruf:

Führung mit Vision und Struktur: Im Beruf fordert Dich der König der Schwerter auf, mit strategischem Weitblick und entschlossener Führung zu agieren. Seine Stärke liegt in der Fähigkeit, komplexe Situationen zu analysieren und schnell zu einem klaren Entschluss zu kommen. Du bist aufgerufen, nicht nur Deine Fähigkeiten zu zeigen, sondern auch mit einer klaren Vision die Richtung zu bestimmen. Deine Herausforderung wird darin bestehen, den Verstand über die Emotionen zu stellen und die Menschen auf Deinem Weg durch Deutlichkeit zu führen.

Das sagt die Tarotkarte König der Schwerter über Deine Finanzen:

Weitsicht und strategische Entscheidungen: Es geht darum, langfristig zu denken und wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Du bist eingeladen, Deine Ressourcen strategisch zu investieren und Risiken mit Weisheit abzuwägen. Schnelle, impulsive Handlungen werden wenig Erfolg bringen - es sind die sorgfältige Planung und die Fähigkeit, alle Optionen zu überblicken, die zum Erfolg führen. Deine Stärke wird es sein, dem Sturm der kurzfristigen Verlockungen zu widerstehen.

Das sagt die Tarotkarte König der Schwerter über Deine Gesundheit: