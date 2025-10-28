Tarot-Tageskarte vom 28.10.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Tarot-Tageskarte vom Dienstag, dem 28.10.2025: Entdecke, was der Tag für Dich bereithält. ✓ Wertvolle Impulse ✓ kostenlos ✓ tagesaktuell | Jetzt Karte ziehen!

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 28.10.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - VI Die Liebenden: Liebe, Harmonie, Dualität

Der Weg der bewussten Wahl: Die Liebenden symbolisieren eine Phase der Entscheidung und der Harmonie in Beziehungen. Sie fordern Dich auf, Deine Wahl bewusst zu treffen und Verantwortung für den Weg zu übernehmen, den Du gehen möchtest. Diese Karte steht für die Bedeutung von Liebe und Partnerschaft in Deinem Leben.

Deine Tarot-Tageskarte vom Dienstag, dem 28.10.2025. © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte VI Die Liebenden über die Liebe

Eine Wahl der Herzen: In der Liebe deuten Die Liebenden auf eine Zeit hin, in der eine wichtige Entscheidung bevorsteht. Deine Partnerschaft kann sich vertiefen und Du kannst zu einer inneren Klarheit gelangen. Singles können die Chance nutzen, sich für eine tiefere emotionale Verbindung zu öffnen und eine entschlossene Wahl zu treffen.

Das sagt die Tarotkarte VI Die Liebenden über Deinen Beruf

Neue Wege und Orientierung: Beruflich zeigt sich eine Phase der Wahl und des Neuanfangs. Du stehst vor einer beruflichen Entscheidung, die Deine Richtung beeinflussen wird. Achte darauf, dass Deine Wahl Deine Werte widerspiegelt und Dich näher zu Deinen langfristigen Zielen bringt.

Das sagt die Tarotkarte VI Die Liebenden über Deine Finanzen

Entscheidungen mit Weitblick: In finanziellen Angelegenheiten fordern Die Liebenden Dich zu einer überlegten Entscheidung auf. Es geht um Investitionen oder Projekte, die Deine Zukunft sichern. Deine Wahl sollte nicht nur praktische Vorteile, sondern auch langfristige Sicherheit im Blick haben.

Das sagt die Tarotkarte VI Die Liebenden über Deine Gesundheit