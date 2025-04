Tarot-Tageskarte vom 28.4.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Die Kunst des Loslassens:

Das 10 der Stäbe zeigt eine Zeit, in der Du mit einer großen Last an Verantwortung und Aufgaben zu kämpfen hast. Du hast viel auf Deinen Schultern und es fällt Dir schwer noch weiterzumachen. Diese Karte symbolisiert das Gefühl der Überlastung und Erschöpfung. Du hast vielleicht das Gefühl, dass Du die Last nicht mehr alleine tragen kannst, aber sie fordert Dich auf, einen Moment innezuhalten und zu überlegen, wie Du mit dieser Belastung umgehen kannst.