Tarot-Tageskarte vom 31.5.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Emotionale Distanz und Neubewertung:

In der Liebe gerätst Du in eine Zeit, in der Du Dich emotional abgeschottet oder unzufrieden fühlst. Vielleicht fehlt es in Deiner Beziehung an der erwünschten Erfüllung oder Du bist in einer Phase, in der Du Fragen über Deine Gefühle hast. Für Singles könnte diese Karte darauf hinweisen, dass Du Dich von vergangenen Erfahrungen emotional blockiert fühlst und es Zeit ist, diese alten Muster zu hinterfragen, um Platz für neue Liebe zu schaffen.