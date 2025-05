Tarot-Tageskarte vom 6.5.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

In der Liebe zeigt diese Karte eine sehr direkte, manchmal sogar aggressive Haltung. Du kannst in dieser Zeit in einer Beziehung besonders entschlossen sein, Deine Meinung klar zu äußern oder Entscheidungen zu treffen. Doch sei vorsichtig: Deine Offenheit könnte zu Konflikten führen, wenn Du nicht bedacht kommunizierst und auch den Raum für die Ansichten Deines Partners lässt.

Energie im Übermaß:

Gesundheitlich befindest Du Dich in einer Phase, in der Du vor Energie nur so sprühst. Es fühlt sich an, als hättest Du unendliche Kraftreserven. Doch diese überschüssige Energie kann leicht zu Erschöpfung oder Ungleichgewicht führen. Achte darauf, Deine Energie sinnvoll einzusetzen und Dir auch Zeit für Erholung zu gönnen, um nicht in die Falle der Überlastung zu tappen.