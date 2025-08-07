Tarot-Tageskarte vom 7.8.2025: Was Deine Tarotkarte heute enthüllt

Tarot-Tageskarte vom Donnerstag, dem 7.8.2025: Entdecke, was der Tag für Dich bereithält. ✓ Wertvolle Impulse ✓ kostenlos ✓ tagesaktuell | Jetzt Karte ziehen!

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 7.8.2025 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt Dir Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Sieben der Kelche: Träume, Entscheidungen, Wunschdenken

Realität statt Wunschdenken: Die Karte Sieben der Kelche zeigt einen Moment, in dem Dir viele Türen offenstehen - vielleicht sogar zu viele. Große Träume und Visionen erfüllen Deinen Geist, doch nicht jede Option ist so real oder erstrebenswert, wie sie scheint. Diese Karte warnt vor Wunschdenken und Illusionen, fordert Dich aber gleichzeitig auf, mutig zu wählen und Dich nicht in Tagträumen zu verlieren.

Deine Tarot-Tageskarte vom Donnerstag, dem 7.8.2025. © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Kelche über die Liebe

Zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit: Vielleicht stehst Du vor einer romantischen Entscheidung oder hast eine idealisierte Vorstellung von der Liebe, die der Realität nicht standhält. Falls Du Single bist, könntest Du Dich in Fantasien verlieren, anstatt echte Chancen zu ergreifen. In einer Beziehung könnte die Karte darauf hinweisen, dass unrealistische Erwartungen oder Unsicherheiten Klarheit erschweren.

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Kelche über Deinen Beruf

Viele Optionen, aber welche ist die richtige? Du hast verschiedene Möglichkeiten, doch welche führt wirklich zum Erfolg? Vielleicht träumst Du von großen Projekten oder einem Jobwechsel, ohne die Konsequenzen klar zu sehen. Jetzt ist es wichtig, realistisch zu bewerten, welche Option wirklich machbar ist und welche Optionen nur Luftschlösser sind.

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Kelche über Deine Finanzen

Vorsicht vor riskanten Entscheidungen: Die Versuchung ist groß, finanzielle Risiken einzugehen oder in vermeintliche schnelle Gewinne zu investieren. Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold. Überlege genau, bevor Du finanzielle Verpflichtungen eingehst, und sei wachsam gegenüber unrealistischen Versprechungen.

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Kelche über Deine Gesundheit