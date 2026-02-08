Tarot-Tageskarte vom 8.2.2026: Welche Botschaft hat diese Tarotkarte heute für Dich?

Deine Tarot-Tageskarte: Entdecke, welche Chancen der Tag für dich bereithält. ✓Wertvolle Impulse ✓kostenlos ✓tagesaktuell

Was hält das Universum heute für Dich bereit? Mit der Tarot-Tageskarte vom 8.2.2026 werden Chancen, Herausforderungen sowie wertvolle Impulse vom Tarot-Orakel für Deine Entscheidungen enthüllt. Die Weisheit der Tarotkarten schenkt die Orientierung für den Tag.

Tarot-Tageskarte - Sieben der Schwerter: Täuschung, Heimlichkeit, List

Die Wahrheit kommt ans Licht: Das Sieben der Schwerter warnt vor Täuschung und Heimlichkeit, sei es durch andere oder Dich selbst. Sie fordert Dich auf, vorsichtig zu sein und den Dingen auf den Grund zu gehen, anstatt auf der Oberfläche zu bleiben. Es geht darum, riskante Entscheidungen zu vermeiden und nicht in die Falle von Unaufrichtigkeit oder Vermeidung zu tappen.

Deine Tarot-Tageskarte vom 8.2.2026 © Foto: Midjourney/TAG24/CB

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Schwerter über die Liebe:

Geheimnisse und verborgene Absichten: In der Liebe könnte sich eine Situation abzeichnen, in der nicht alles offenbart wird. Möglicherweise gibt es Geheimnisse oder unausgesprochene Dinge, die das Vertrauen belasten. Es ist wichtig, ehrlich zu Dir selbst zu sein und Klarheit zu suchen. Nur wenn Du die Wahrheit anschaust, kannst Du Missverständnisse vermeiden und eine tiefere Verbindung aufbauen.

Das sagt die Karte Sieben der Schwerter über Deinen Beruf:

Vorsicht bei strategischen Entscheidungen: Momentan ist Vorsicht geboten, da es in Deinem Umfeld möglicherweise geheime Manöver oder unausgesprochene Strategien gibt. Es ist wichtig, dass Du Deinen Weg mit Klarheit und Offenheit gehst, um Konflikte zu vermeiden und Deine langfristigen Ziele zu sichern.

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Schwerter über Deine Finanzen:

Versteckte Risiken und unklare Chancen: Es könnten finanzielle Risiken auf Dich zukommen, die nicht sofort sichtbar sind. Vielleicht gibt es Investitionen oder Entscheidungen, die nicht ganz durchsichtig sind. Sei achtsam und hinterfrage jede Gelegenheit, die zu verlockend wirkt, um wahr zu sein. Handle mit Bedacht und behalte Deine langfristige Vision im Blick.

Das sagt die Tarotkarte Sieben der Schwerter über Deine Gesundheit: