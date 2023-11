Ahnungslose Familie isst im Restaurant: Dann springt plötzlich etwas durch die Fensterscheibe hinter ihnen

Die Überwachungskamera filmt den Moment, als der Rehbock durch die Fensterscheibe bricht. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Hector Lionel Batres

Die beiden Familien Hayes und Owens hatten sich am Montagabend in "The Grind" in Martin im Osten der USA zusammengefunden. Im Restaurant, das für seine riesigen Milchshakes, Donuts und Mac'n'Cheese-Gerichte bekannt ist, wollten sie nach einem erfolgreichen Basketballspiel der beiden befreundeten Töchter Ruby und Ava feiern.

Zunächst sah alles nach einem netten Beisammensein aus, bis es schließlich ein lautes Krachen gab: Ein Rehbock sprang aus heiterem Himmel durch die große Fensterscheibe, hinter der die Familien gerade am Restaurant-Tisch speisten. "Ich hörte ein Krachen und ein Reh kommt durch das Fenster", erinnert sich Mutter Alicia Owens. "Dann stand es auf und drehte durch."

Der Vorfall war für alle Anwesenden völlig surreal: "Ich konnte nicht glauben, was ich sah", so die US-Amerikanerin.