Autofahrer will Batterie prüfen: Als er die Motorhaube öffnet, ist er platt

Hervey Bay (Australien) - Er wollte eigentlich nur seine Autobatterie checken. Doch nach dem Öffnen der Motorhaube hatte der Mann im australischen Hervey Bay ganz andere Probleme. Schnell griff er am vergangenen Mittwoch zum Telefon, um Hilfe zu holen. Achtung, Spoiler: In einer Werkstatt rief er definitiv nicht an.