Forscher nennen ihn "ultimativen Meereskrieger": Dieser Weiße Hai ist einzigartig

Benannt wurde der Meeressäuger übrigens nach der Firma "Contender Boats", einem langjährigen Partner der OCEARCH-Forscher.

Laut New York Post gehen Haie besonders in Herbst und Winter in den Gewässern vor Florida auf Beutesuche. In den Sommermonaten halten sich die Tiere dagegen im Nordosten der USA sowie in Kanada auf, gehen dort auf Robbenjagd.

Bis Ende 2024 markierten die Wissenschaftler rund 400 Weiße Haie sowie Tigerhaie.