Acht Dackel teilen sich ein Bett! Was nach dem Aufwachen passiert, sorgt für Staunen und Gelächter

Aus dem Schlafzimmer stürmen die kleinen Hunde in das Wohnzimmer, wo es für einen gelungenen Start in den Morgen erstmal Spielzeug für sie gibt. Schritt 2 der Morgenroutine folgt auf dem Fuße: Die Vierpfoter werden in den Garten gelassen, damit sie sich entleeren können.

Nach dem Morgensport ist es an der Zeit für ein leckeres Frühstück. Yuna hat für alle Dackel einen eigenen Napf, in den es eine ordentliche Portion Trockenfutter gibt. Während Meatball sich nach einem Bad im See sehnt, schlingen seine Geschwister schon ihr Futter in sich hinein.

Als Abschluss des traumhaften Morgens gibt es dann noch eine Art Puzzle für die acht Hündchen, bei dem sie sich kleine Leckerlis erschnüffeln können.

Auf TikTok ging das Video steil durch die Decke, wurde in wenigen Wochen fast zehn Millionen Mal angesehen. Mehr als 830.000 User ließen außerdem ein Like da.