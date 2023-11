Als Frauen die besondere Schnauze dieses Hundes sehen, fassen sie einen Entschluss

Marv hat dank seiner Zähne ein besonderes Aussehen. © Screenshot/Instagram/bigmarvandhisteefs

Das lesbische Paar aus Kalifornien wusste, dass die Fellnase eine Behinderung hatte. Aber auf diesem Gebiet waren die beiden ohnehin Expertinnen. Denn in den vergangenen acht Jahren hatten sie mehrere behinderte Hunde bei sich aufgenommen.

Als die Frauen Marv kennenlernten, war er gerade bei einer Freundin eingezogen, die ihn vorübergehend als Pflegemama betreute. Eigentlich sollte die Fellnase so schnell wie möglich vermittelt werden. Doch Burger kamen immer mehr Zweifel.

"Ich konnte nicht aufhören, mir Sorgen darüber zu machen, bei wem er enden würde, als ob er bereits zu uns gehörte, also musste er einfach zu uns gehören – nur so konnte sichergestellt werden, dass er das beste Leben bekam, das er verdiente", erklärte die US-Amerikanerin diese Woche im Gespräch mit The Dodo.



Sie habe damals gewusst, dass Marv viel Pflege brauchen würde, und sei sich sicher gewesen, dass er diese nicht von vielen Menschen bekäme, so Burger.

Schließlich machten sie und Amanda Nägel mit Köpfen.