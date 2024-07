Anhängliche Hündin musste sichergestellt werden: Gibt es für Fricka noch ein Happy End?

Frankfurt am Main - Aufgrund einer Sicherstellung landete die Presa-Canario-Mischlingshündin Fricka im Frankfurter Tierheim. Die Tierschützer suchen nun nach einem liebevollen neuen Zuhause für sie.

Mischlingshündin Fricka ist schätzungsweise 2020 geboren und daher etwa vier bis fünf Jahre alt. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Bei Frickas letzten Besitzern mussten letztlich die Behörden eingreifen, um sie aus ihren schlimmen Lebensumständen zu befreien.



Als nicht artgerecht wurden die Verhältnisse dort erachtet, weshalb die liebenswerte Hundedame beschlagnahmt werden musste und per Sicherstellung ins Tierasyl wanderte.

Was genau die Vierbeinerin in ihrem vorigen Leben durchmachen musste, ist unbekannt. Klar ist allerdings, dass sie ihr gutmütiges Wesen auch in der schweren Vergangenheit nicht verloren hat.

Ihren Mitmenschen gegenüber ist Fricka total aufgeschlossen, freundlich und liebt ausgiebige Kuscheleinheiten.

Schwer fällt es ihr derzeit nur, alleine zu bleiben, denn sie hat regelrechte Verlustängste, erneut im Stich gelassen zu werden und ist äußerst anhänglich hinsichtlich ihrer Bezugspersonen. In kleinen Schritten und mit viel Geduld kann man ihr Vertrauen allerdings sicherlich wieder aufbauen. Vielleicht findet sich sogar ein Adoptant, der hauptsächlich im Homeoffice arbeiten kann - das wäre Frickas absoluter Traum.