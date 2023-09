Armem Welpen wird Bein amputiert: Was sein Artgenosse dann tut, wärmt so viele Herzen

Thunder Bay (Kanada) - Was für ein brutaler Start ins Hunde-Leben: Husky-Mischling Tiny Tim war erst wenige Wochen alt, als ihn ein großer Artgenosse so schwer verletzte, dass ihm bald das rechte Vorderbein amputiert werden musste.

Husky-Mischling Nova hat ein Auge auf den kleinen Welpen Tiny Tim. © Bildmontage: TikTok/Screesnhots/northernreachnetwork

Um wieder gesund zu werden, kam der Welpe zum "Northern Reach Network" im kanadischen Thunder Bay. Bei der gemeinnützigen Organisation, die sich um Hunde und Katzen in Not kümmert, traf Tiny Tim schließlich auf einen liebenswerten Artgenossen. Was dann passierte, erwärmt seit einer Woche so viele Herzen auf TikTok.



Erin Manahan, die bei Northern Reach Network arbeitet, sprach jetzt mit Newsweek über das Schicksal des zwei Monate alten Welpen: "Tiny Tim stammt aus einer Gemeinde im Norden Ontarios, in der es keine Tierärzte gibt. Also setzten ihn die Besitzer in ein Flugzeug, um ihn bei uns abzugeben. Sein Bein war an mehreren Stellen gebrochen".

Leider war es nicht möglich, das Bein der Fellnase zu retten. Bevor es amputiert wurde, trug Tiny Tim einen Verband, der es an seinen Körper schnürte, sodass er damit nicht mehr laufen konnte.

Entsprechend verwirrt und hilflos wirkte Tiny Tim im Anschluss. Das beobachtete zum Glück einer seiner Artgenossen bei Northern Reach Network. Nemo, ebenfalls ein Husky-Mischling, schritt schließlich ein.

Ein TikTok-Video zeigt, wie rührend der sieben Monate alte Hund dabei vorging.