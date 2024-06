Autofahrer stürzt über Klippe: Unglaublich, was sein Hund tut, um ihm zu helfen

Brandon Garrett stürzte mit seinem Auto in eine Schlucht und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. © Facebook/Baker County Sheriff's Office

Zusammen mit seinen vier Hunden unternahm Brandon Anfang Juni eine Spritztour, doch eine scharfe Kurve verwandelte den Ausflug jäh in einen Albtraum.

Der US-Amerikaner stürzte mit seinem Wagen eine Klippe hinunter. Das Auto überschlug sich und blieb an einem Fluss auf der Seite liegen. Brandon sah sich - mitten in der Wildnis - in seinem eigenen Fahrzeug eingesperrt. Er war verletzt und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Als einer der Hunde den Ernst der Lage realisierte, lief er aufgeregt davon. Mehr als sechs Kilometer legte der Vierbeiner zurück - und fand eigenständig das Camp, wo sich Brandon mit Freunden treffen wollte.

Als die Bekannten den bellenden und wild umher springenden Hund sahen, begriffen sie, dass etwas nicht stimmte. Später am Tag wurde Brandon außerdem von seiner Familie bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Die Suche kam schnell voran, da neben der Polizei auch Brandons Familie beteiligt war. Am Unglücksort angekommen, nahmen sie deutlich seine Hilfeschreie wahr.