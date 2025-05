Beißender Gestank und verfilzte Haare: 16 verwahrloste Hunde aus Haus befreit!

"Die Hunde lebten eingesperrt im eigenen Dreck und waren am ganzen Körper kotverklebt. Viele von ihnen, vor allem die Jungtiere, kannten weder Sonne noch Gras, da sie ihr Leben lang eingesperrt waren", schreibt das Tierheim auf Instagram .

Wie das Tierheim Ludwigsburg mitteilte, wurden die Hunde in einem völlig verdreckten Haus gefunden.

Viele Stunden lang wurden die geretteten Hunde gebadet. © Bildmontage: Tierheim Ludwigsburg (Screenshot)

"Alle sind freundlich und verträglich - die jungen Hunde noch ängstlich, aber keineswegs aggressiv", teilten die Tierpfleger mit. Diese suchen nun nach geeigneten Hundefreunden und einem Happy End.

Gesucht werden geduldige Menschen mit Herz und Zeit. Insbesondere die Welpen und Junghunde sollen langsam an ihre neue Lebensrealität herangeführt werden. Optimal wäre zudem ein eingezäunter Garten.

Interessenten sollen sich per E-Mail unter Hunde@tierheim-lb.de mit dem Tierheim in Ludwigsburg in Verbindung setzen.

Da derartige Rettungsaktionen mit einem großen personellen und finanziellen Aufwand verbunden sind, freut sich das Tierheim zudem über Spenden.