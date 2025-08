Bert musste fast sein ganzes Leben im Tierheim verbringen und hat die Lust am Leben verloren

Bert fasst nur schwer Vertrauen zu Menschen. © Tierschutzverein Leipziger Land

Der Mischling ist ein alteingesessener Tierheim-Bewohner, denn seit mittlerweile schon vier Jahren - also fast sein ganzes Leben - verbringt er nun schon dort und hofft unermüdlich auf eine Chance.

Eigentlich war bisher trotzdem alles gut: Der sensible Rüde fühlte sich wohl, hatte sich mit seiner Situation arrangiert. "Das änderte sich jedoch, als ihn seine wichtigste Bezugsperson aus persönlichen Gründen nicht mehr so oft besuchen kam", teilte das Tierheim nun auf Facebook mit. "Für ihn brach damit eine Welt zusammen."

So mussten die Pfleger in den vergangenen Monaten beobachten, wie sich Bert immer mehr aufgab und die Freude am Leben verlor. Auch das Vertrauen in Menschen hat er in dieser Zeit verloren, besonders Fremde machen ihm Angst.

Trotzdem sind sich die Pfleger sicher, dass es sich lohnen wird, Zeit und Geduld in die Arbeit mit Bert zu investieren - denn dann hat man die Möglichkeit auf einen treuen und liebevollen Wegbegleiter.

"Bert sucht sich seine Menschen ganz genau aus - und schließt diese dann für immer in sein Herz. Am Wichtigsten ist uns, dass er endlich wieder einen Sinn in seinem derzeit sehr tristen Dasein findet und wieder einen Grund dafür, dass es sich zu leben lohnt", hofft das Tierheim.