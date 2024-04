Kommissar "Disco" auf Verbrecher-Jagd: So läuft das Leben eines Polizei-Hundes

München - Franziska und ihr Hund "Disco" sind echte "Partner in Crime". VOX hat das besondere Duo in der Doku "Bunte Hunde" begleitet.

Früher hätten die Hunde meist "aktiv" angezeigt, also gebellt oder in den Fund gebissen. Doch das kann schwerwiegende Folgen haben, wenn das Tier dadurch die Drogen selbst aufnimmt. Außerdem könnten bei Wohnungsdurchsuchungen großen Schäden durch die Zähne der Schnüffler entstehen, erklärt die Diensthundeführerin.

Dreamteam: Disco und Franziska verbringen auch ihre Freizeit zusammen. © RTL / DOCMA TV

Disco hat nicht nur eine Supernase, sondern gehorcht auch aufs Wort. Das ist besonders bei seiner Arbeit als Schutzhund wichtig. Denn wenn eine Person "gestellt", also bewusst angegriffen wird, muss er auch auf Befehl wieder loslassen. Das übt das Duo immer wieder mithilfe von Kollegen in Schutzanzügen.

Neben dem Ernst des Alltags ist Spaß und Spielen für Diensthunde genauso wichtig. Deshalb verbringen die beiden nicht nur ihren Job, sondern auch ihre Freizeit stets gemeinsam.

Beim Canicross können sich Hund und Halter gemeinsam auspowern und den Polizei-Alltag hinter sich lassen. Da ist Disco dann auch einfach "Privat-Hund", erklärt Franziska, die sich mit dem Job als Hundeführerin einen Kindheitstraum erfüllt hat.

Einschränkungen sind durch den Job aber vorprogrammiert. So sind zum Beispiel Fernreisen keine Option, da Disco als Schutzhund nicht einfach so zu Freunden in Pflege kann. In ihren 30 Tagen Urlaub im Jahr verreisen sie daher mit dem Camper.

Trotz allem: Ein Leben ohne ihren vierbeinigen Kommissar kann sich die Polizistin nicht mehr vorstellen.

