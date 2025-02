Dackel-Dame zögert keine Sekunde, als Familie ihr verwaiste Babykatze gibt

Wie ganz selbstverständlich nuckelt diese kleine Katze an der Zitze einer Dackel-Hündin. © Collage: Screenshots/Instagram/@perdydachshunds

Hündin "Perdy", ein amerikanischer Mini-Tigerdackel, lebt mit ihrer Besitzerin im US-Bundesstaat Utah. Ihr Frauchen hat sich auf die Züchtung reinrassiger Dachshunde spezialisiert und durfte schon mehrere Würfe von Perdy begleiten.

Ihre Hündin, die erst vor Kurzem erneut Mama wurde, besticht vor allem mit ihrem besonderen, dreifarbigen Fell und den unterschiedlich gefärbten Augen. Und nicht nur äußerlich ist Perdy eine absolute Schönheit, auch ihr Herz ist aus purem Gold.

Der Dackel erklärte sich nämlich bei der Geburt ihrer letzten Kinder dazu bereit, ein Waisenkind aufzunehmen: Ohne zu zögern, adoptierte Perdy ein winziges, orange getigertes Katzenbaby.

In einem Video, das Perdys Besitzerin auf Instagram veröffentlichte, sieht man einen Zusammenschnitt der einzigartigen Familie: Die Dackeldame ließ das Kätzchen nicht nur wie ganz selbstverständlich an ihren Zitzen trinken, auch ihre Adoptivgeschwister nahmen die Samtpfote völlig offenherzig in ihren Kreis auf und sparten nicht mit Kuscheleinheiten.

Auch das Spielen klappt zwischen den unterschiedlichen Tierarten ganz hervorragend, obwohl Ziehmutter Perdy nicht viel größer als die Katze ist.