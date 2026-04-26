Drama um Dackel: "Aika" springt aus Fahrradkorb und läuft auf A3

Herzogenaurach - Ein Dackel ist seinem Herrchen aus dem Fahrradkorb gesprungen und auf die etwa einen Kilometer entfernte Autobahn gelaufen.

Eine Rauhaardackel-Dame hat für Aufsehen auf der A3 gesorgt. (Symbolfoto) © alienoneart/123RF

Eine Autofahrerin sah den kleinen Hund am Samstag auf dem Seitenstreifen der A3 und wählte gegen 14.45 Uhr den Notruf, wie die Polizei mitteilte.

Bis die Einsatzkräfte eintrafen, hatte eine Frau mit ihrer Tochter die Dackeldame bereits auf der Rastanlage Aurach-Süd eingefangen.

Polizisten brachten den Hund mit einem Streifenwagen ins Tierheim nach Erlangen. Im Polizeiauto habe sich "die freundliche Hundedame von ihrer besten Seite" gezeigt, hieß es in einer Mitteilung der Beamten.